"Мне никто не запретит": на Одесчине мальчик убил щенка и не намерен на этом останавливаться

Зоозащитница не успела спасти животное / скриншот с видео

В городе Рени Одесской области ребенок посреди улицы убил щенка. Жуткий момент удалось заснять на видео.

Как подросток расправляется с щенком показали на Facebook-страничке общественной организации UAnimals. Происходящее увидела местная зоозащитница и попыталась спасти животное. В ходе беседы с женщиной парень заявил, что он убивал и других животных.

"Мне никто не запретит убить еще нескольких кошек", -

"С самого разговора понятно, что бедное щенка - не единственная жертва этого подростка. Сейчас юристы UAnimals уже помогают волонтерке, которая нам написала, составить заявление в полицию. Мы будем прилагать все усилия, чтобы остановить эти преступления и привлечь к ответственности виновных лиц", — сообщили в организации.

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