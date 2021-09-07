В Кривом Роге неизвестные расстреляли собак зоозащитника прямо у него во дворе

Собака Зара погибла практически на глазах у жены зоозащитника / Фото Facebook Артем Пушков

В Кривом Роге неизвестные ранили щенка и застрелили собаку Артема Пушкова – зоозащитника из ОО "Альянс Защитников Животных".

Трагедия произошла 3 сентября, накануне Марша защитников животных, рассказал сам Пушков в Facebook. По его словам, собаки, которых мужчина забрал с улицы к себе домой, довольно странно реагировали на происходящее возле ворот.

Когда же владелец уехал по делам, его жена, которая осталась дома, услышала, что одно из животных громко скулит.

По словам активиста, злоумышленники выстрелили в щенка, которого Пушков забрал с улицы три недели назад, он чудом выжил несмотря на два пулевых ранения. Еще одна собака зоозащитника лежала в луже крови в неестественном положении у входной двери в дом.

"Зара была еще теплая, но уже без признаков жизни !!! Убили в моем доме и моем дворе, где всегда бегают рядом с собаками моя шестилетняя дочь и жена", - написал Пушков.

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На место происшествия вызвали полицейских, которые зафиксировали факт преступления. Заявление № 21966 находится на рассмотрении в городском отделении полиции.

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Щенок Зюзя, к счастью, остался жив / Фото Facebook Артем Пушков

5 сентября Пушков сообщил, что щенок Зюзя, в которого стреляли в упор, жив.

"Она сильно заскулила, чем привлекла к себе внимание моей жены, чем испугала нападающего, и чем спасла остальных собак, которых также должны были убить! Это твой третий день рождения, Зюзенька! Первый, когда ты родилась, второй, когда не умерла на улице, и тебя жена с дочкой забрали в наш дом, и вот теперь, когда ты пережила выстрел в упор !!!", - написал Артем Пушков.

Как сообщал Главред, в Сеть попало жуткое видео - на кадрах 18-летний житель села Собещицы на обочине дороги играл мертвой лисой, словно куклой. Его товарищи снимали это на телефон и позже опубликовали видео в TikTok. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошел в Ровенской области.