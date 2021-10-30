"Могилы роют и ночью": потерявший мать из-за COVID-19 одессит показал видео с кладбища города

Житель Одессы заявил, что 29 октября за день похоронили 28 людей, погибших от коронавируса / УНИАН

Житель Одессы потерял из-за коронавирусной инфекции COVID-19 потерял мать. У женщины, на момент попадания в больницу, по его словам, было поражено 75% легких, и она не была вакцинирована. Мужчина показал кадры с одного из кладбищ города и сказал, что 29 октября за один день было похоронено 28 человек, а могилы роют и ночью.

"Парень, который на днях потерял мать от COVID-19, заснял страшные кадры с западного кладбища. Только за день 28 человек ковидных похоронили. Говорит, что могилы роют и ночью", – сказано в сообщении Telegram-канала ОдессаINFO.

На видео, опубликованное в Сети 29 октября, он сказал, что за сутки до этого было вырыто две могилы, но потом появилось еще 28 ям.

25 октября он рассказал о том, что в субботу его родителей, которые заразились коронавирусом, забрала скорая. Место для лечения было найти сложно, но чудом удалось найти место в 5-й больнице. По его словам, выяснилось, что у отца поражение легких 35%, а у мамы 75%. Они не были вакцинированы. Мама умерла. В похоронном бюро очереди, а в день, как утверждает он, агентство хоронит 67 человек.

"В субботу родителей забрала скорая. Их возили по больницам, чтобы, хоть где-то найти место для лечения, чудом нашли в 5-й больнице. Оказалось, что поражение легких у папы 35%. У мамы уже 75 %. Были без вакцин. Я вакцинирован 2-м дозами, и меня не взяло… Сегодня мамы не стало. В похоронном бюро очередь…67 человек хоронит агентство в день умерших от короны. Пока я оформлял документы мамы , выкатили 4-х в морг. Может эта история даст понять о серьёзности проблемы. Знаю, что есть непробиваемые люди, но если хоть одному эта история спасёт жизнь, уже будет хорошо!" - заявил он.

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Читайте такжеОчередь и 20 минут на прощание: крематорий в Одессе работает без перерывов из-за вспышки COVID-19Одесский областной лабораторный центр Минздрава сообщал, что в Одессе по данным на 29 октября было установлено 2156 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Погибли 77 человек.

Коронавирус в Одессе

Согласно данным Минздрава на утро субботы, 30 октября, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 26 198 случаев заражения COVID-19. Одесская область оказалась на втором месте – 1973 случая. На первом Днепропетровская область, где за прошедшие 24 часа установлено 2280 случаев.

В Одесской области сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Регион с 18 октября находится в красной зоне карантина.

Журналисты рассказали, что в районе Слободка не хватает кислорода для больных пациентов с коронавирусом. Людей экстренно перевозят из одной больницы в другую – из отделения Областного центра социально значимых болезней в стационар на улицу имени Ядова.