Умерла на глазах у медиков: в Одессе "скорая" часами искала место, куда пристроить больных с COVID

В похоронном бюро Одессы огромные очереди.
В Одессе мужчина рассказал жуткую историю спасения родных от коронавируса.
Мужчина рассказал, что потерял мать, которая заболела COVID-19, а у отца было поражение легких 35%.
"В субботу родителей забрала "скорая". Их возили больницами, чтобы хоть где-то найти место для лечения, чудом нашли в 5-й больнице. Оказалось, что поражение легких у папы 35%. У мамы уже 75%. Были без вакцин. Сегодня мамы не стало", — написал парень в одном из Telegram-каналов Одессы.
По его словам, в похоронном бюро Одессы – огромная очередь. В день агентство хоронит 67 человек умерших от коронавируса.
"Пока я оформлял документы мамы, выкатили четырех в морг. Может, эта история даст понять о серьезности проблемы. Знаю, что есть непробиваемые люди, но если хоть одному эта история спасет жизнь, уже будет хорошо!", — говорится в сообщении.
Ситуация с коронавирусом в Украине
По состоянию на 26 октября в Украине снова зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – за сутки умерло 734 человека. Больше всего летальных исходов было в Херсонской области, а больных — в Днепропетровской.
Напомним, что предыдущие два рекорда с умершими от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481.
Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.