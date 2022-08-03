Могут ли русские организовать большое наступление на ВСУ - ответ военного аналитика / УНИАН

У России сейчас нет войск для того, чтобы наступать сразу по нескольким направлениям. Об этом в комментарии порталу "Новое время" заявил Игаль Левин ‒ офицер израильской армии и военный аналитик.

"Россия говорит, что мы сейчас ударим на Донбассе, дожать Донецкую область, ударим под Харьковом, захватить Харьков, ударим снова на Киев и ударим снова по Николаеву, чтобы выйти к Одессе. Допустим, они заявили. Все это заявляют и все это транслируют, повторяют. И разведка Британии это транслирует, и Институт изучения войны, все это повторяют, транслируют. И все думают: ужас какой, Россия везде хочет наступать. Генштаб понимает, что у России нет сил наступать всюду, тем более, кстати, они на юг перекидывают силы с Донбасса, то есть там ослабляют свои участки", — объяснил он.

Левин говорит, что у русских оккупантов пока есть достаточно сил для того, чтобы удерживать то, что они временно захватили. И потому агрессоры также "прощупывают украинский фронт в той же Донецкой области, где-то, где наши дадут слабину, отступят или что-то такое".

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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