Могут ли уволить с работы, если нет военного билета: ответ юриста

Возможно ли увольнение с работы из-за отсутствия военного билета — объясняет адвокат Ростислав Кравец.

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Мобилизация, ВСУ / Коллаж УНИАН, 36-я ОМБП

В Украины согласно действующему законодательству мужчины призывного возраста должны состоять на военном учете ‒ для того, чтобы официально трудоустроиться. Известный адвокат Ростислав Кравец дал комментарий по поводу того, имеет ли право работодатель уволить человека, если у того нет документов о военном учете

По его словам, еще до начала полномасштабного военного вторжения в Украине для официального трудоустройства военнообязанный обязан предоставить соответствующие документы, а именно: призывники — приписное, военнообязанные — военный билет либо временное удостоверение, а резервисты — военный билет. Если таких документов у человека не было, то работодатель имеет право отказать ему в трудоустройстве.

Могут ли уволить работника без военного билета

Как говорит Кравец, теоретически работника могут уволить за то, что во время трудоустройства он не предоставил военно-учетные документы либо если не встал на уже во время работы в компании или организации. Но, по мнению адвоката, "такое увольнение будет не совсем законным". Такое увольнение работник может оспорить через суд.

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Но адвокат подчеркивает, что обжаловать такое увольнение нужно не позднее, чем в течение месяца с его момента.

Смотрите интервью министра обороны Алексея Резникова о деталях мобилизации в 2023 году:

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. С тех ее несколько раз продляли. Крайний раз - 2 мая 2023 года на 90 дней.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

На днях начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

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