Монахи Лавры переходят в ПЦУ: Эпифаний уже назначил нового наместника

Как наместник отец Авраамий обратился с призывом остаться в Лавре в составе Поместной Православной Церкви Украины.

Лавра, Авраамия / pixabay, скриншот

Члена Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Авраамия (Лотыша) митрополит Эпифаний утвердил исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины Авраамий обратился к митрополиту Епифанию с просьбой "утвердить его в числе братии" в составе монастыря ПЦУ в Лавре, который был официально зарегистрирован в конце прошлого года.

В свою очередь, Епифаний удовлетворил его просьбу и поручил Авраамию исполнять обязанности наместника Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ.

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Также Авраамий обратился к монахам Лавры, которые пока остаются в составе УПЦ МП.

"Следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, что ведет против нас войну – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния", – сказал он.

И.о. наместника призвал монахов УПЦ МП "остаться в Лавре в составе ПЦУ" под руководством митрополита Епифания.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

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