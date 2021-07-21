УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте

21 июля 2021, 14:16
Прослушать новость
Остановить

Завод функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.

На заводе Ривнеазот произошел взрыв / МВС

Несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя является предварительной причиной аварии на химическом заводе под Ровно, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не производилось, рассказал он в ходе заседания правительства.

"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - глава МВД.

Читайте такжеКислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте

Авария на Ривнеазоте

Реклама

Возле Ровно на заводе Ривнеазот произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты.

По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов.

Как сообщает компания выброс газов распространился только по территории завода. Последствия выброса работники ликвидировали собственными силами.

новости Ровно Денис Монастырский
Сейчас вы просматриваете новость «Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупкиФинансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки В Украину ворвется резкое похолодание до +11В Украину ворвется резкое похолодание до +11 Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по ДонбассуБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу "У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке"У нас все на русском": в Киеве компания зашкварилась, отказав в работе украиноязычной девушке Очень тяжелое состояние: у певицы МакSим отказывает правое легкоеОчень тяжелое состояние: у певицы МакSим отказывает правое легкое

Последние новости

14:50

Била ногами и руками: в Польше местная жестоко отметилила украинку-продавщицу

14:42

Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой

14:41

Давление США на Киев из-за Северного потока-2: у Байдена опровергли СМИ и объявили о помощи Украине Видео

14:40

Оформление пенсий по-новому: что нужно знать украинцам Видео

14:38

Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья Видео

Реклама
14:31

Шалости с хорошим концом - начались съемки украинского фильма Соседка

14:30

Какие продукты нельзя хранить рядом друг с другом и почему это опасно Видео

14:22

В Украине строят первый многоквартирный стальной дом: в Мариуполе уже сводят 1-й этаж

14:16

Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте Видео

14:09

"Плакать хочется - испоганили хороший сериал": в Сети возмутились переводом "Сватов" на украинский Видео

13:49

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

13:36

Лилия Яма разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

13:33

Воды по пояс и плавающие машины: дожди на Закарпатье превратили несколько сел в реки Видео

13:31

Казанская икона Божией Матери: когда праздники и что отмечает Украина

13:06

Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды Видео

13:03

США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили Видео

12:17

Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки Видео

12:11

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

11:58

Порча лавки в Киеве: пенсионерку накажут, а дебошир придумал новый способ не давать соседям спать Видео

11:56

Рейтинг лучших государственных менеджеров возглавили люди президента

Реклама
11:31

"Зеленский у власти - сочная клубника во рту": в Сети появился детальный обзор книги Мендель Видео

11:29

На Азове туристов атакуют полчища медуз: на каких курортах опасно купаться Видео

11:24

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

11:09

В Киеве мужчина во время бури спас собаку и стал звездой Сети Видео

10:55

Скорость походки зависит от здоровья: как узнать, о чем говорит ваша Видео

10:42

Сыр в мышеловке: чем могут обернуться "интрижки" власти с Китаем

10:35

Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

10:30

Утопил жену и убил себя: в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную пару

10:20

Смыт асфальт, повалены деревья, отключено электричество: Украина борется с последствиями непогоды Видео

10:05

Не открывайте окна в жару: британский врач предупредил о серьезных последствиях для здоровья Видео

10:02

Подался в пираты: украинец с оружием в руках захватил корабль с экипажем Видео

09:46

Метинвест помог Обществу Красного Креста в реконструкции исторического здания в центре Киева

09:39

Запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах: в Украине предложили открыть спецмагазины Видео

08:58

Плевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы Видео

08:29

Коронавирус в Украине 21 июля: за сутки выявили 655 случаев заражения Видео

08:16

США оставляют за собой право на санкции: Reuters раскрыло детали сделки по Северному потоку-2

08:08

День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

08:04

Кислотные дожди: эксперт предупредила об опасности после аварии на Ривнеазоте Видео

07:21

В Украину нагрянуло резкое похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня Видео

07:10

Резкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского Видео

Реклама
07:08

Торговля воздухом: что стоит за идеей "разворота на Восток" мнение

06:38

Может увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

06:35

"Тело набирается энергии": Tayanna топлес показала грудь прямо посреди улицы

06:01

Казанская Летняя 2021: душевные поздравления и открытки

05:28

Решение по Северному потоку-2 и помощь Украине: СМИ назвали дату сделки США и Германии Видео

05:16

Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей Видео

05:05

Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака: конфликты или повышение на работе - кому ожидать

04:23

Путин зол на Зеленского: в ФРГ назвали причину переноса встречи президентов Украины и РФ Видео

03:06

Диетолог перечислил лучшие натуральные заменители-напитков энергетиков Видео

02:28

"Три залпа Defender и ЧФ РФ исчезнет": эксперт объяснил, зачем России ракеты Циркон Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять