Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте

На заводе Ривнеазот произошел взрыв / МВС

Несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя является предварительной причиной аварии на химическом заводе под Ровно, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не производилось, рассказал он в ходе заседания правительства.

"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - глава МВД.

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Авария на Ривнеазоте

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Возле Ровно на заводе Ривнеазот произошел взрыв на агрегате производства азотной кислоты.

По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов.

Как сообщает компания выброс газов распространился только по территории завода. Последствия выброса работники ликвидировали собственными силами.