Украинские фискалы взялись за химзавод Фирташа

ДФС расследует производство в отношении ОАО Ривнеазот, которое входит в структуры Фирташа / Reuters

Государственная фискальная служба расследует уголовное производство в отношении должностных лиц ОАО Ривнеазот, которое входит в структуру Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Дело касается умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как говорится в постановлении Шевченковского райсуда, основанием для проведения расследования стал акт о результатах проверки предприятия по импорту природного газа в 2013 году и экспорта минудобрений в пользу NFTrading AG (Швейцария) в 2013-2014 годах.

В ДФС считают, что должностные лица Ривнеазота при осуществлении внешнеэкономической деятельности занизили налог на прибыль в сумме 56,4 млн гривен.

Отмечается, что Ривнеазот, HF Trading AG, Ostchem Holding Limited являются связанными лицами.

"Установлено, что контрактодержатель Ostchem Holding Limited не выполняет каких-либо функций, которые могли повлиять на увеличение цены продажи природного газа. Таким образом, чистая рентабельность контролируемой операции с Ostchem Holding Limited превышает максимальное значение рыночного диапазона чистой рентабельности сопоставимых компаний на 30,34%", – говорится в постановлении суда.

В результате ДФС пришла к выводу, что Ostchem умышленно занижал доходы для уклонения от уплаты налогов. За 2013-2014 годы сумма занижения составила 56,4 млн гривен.

Напомним, американские правоохранители обвиняют Фирташа в передаче взяток индийским чиновникам − ради получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

В июне Верховный суд Австрии разрешил американским правоохранителям провести экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа непосредственно в США.