Австрийский суд разрешил экстрадицию олигарха Фирташа в США

Решение должен утвердить своей подписью глава австрийского Минюста.
Верховный суд Австрии разрешил американским правоохранителям провести экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа непосредственно в США.
С таким заявлением во вторник, 25 июня, выступил судья Верховного суда Австрии, сообщает Радио Свобода.
Адвокатам олигарха в удовлетворении апелляции было отказано. Теперь решение об экстрадиции должен утвердить глава Министерства юстиции Австрии.
Фирташ и его адвокаты решение судей не комментировали и быстро покинули зал заседаний.
Напомним, американские правоохранители обвиняют Фирташа в передаче взяток индийским чиновникам − ради получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.