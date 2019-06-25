Австрийский суд разрешил экстрадицию олигарха Фирташа в США

Дмитрий Фирташ / Reuters

Верховный суд Австрии разрешил американским правоохранителям провести экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа непосредственно в США.

С таким заявлением во вторник, 25 июня, выступил судья Верховного суда Австрии, сообщает Радио Свобода.

Адвокатам олигарха в удовлетворении апелляции было отказано. Теперь решение об экстрадиции должен утвердить глава Министерства юстиции Австрии.

Фирташ и его адвокаты решение судей не комментировали и быстро покинули зал заседаний.

Напомним, американские правоохранители обвиняют Фирташа в передаче взяток индийским чиновникам − ради получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.