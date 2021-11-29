Море цветов и COVID-ограничения: в Киеве прощаются с экс-мэром Омельченко

Церемония прощания с Александром Омельченко / t.me/vitaliy_klitschko

В понедельник, 29 ноября, в Киеве объявлен день траура в связи со смертью бывшего городского головы, Героя Украины, почетного гражданина города, депутата Киевсовета Александра Омельченко.

Сегодня в Колонном зале КГГА с 10.00 до 13.00 проходит прощальная церемония с экс-мэром.

В КГГА указали, что в связи с эпидемией коронавируса церемония прощания проходит в строгом соответствии с эпидемическими ограничениями.

Мэр Киева Виталий Кличко на церемонии прощания отметил, что Омельченко много лет своей жизни работал для Киева и менял его.

"Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне – уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память", – заявил Кличко.

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/ t.me/pavlovskynews

Добавим, что Омельченко сегодня похоронят на Байковом кладбище.

/ t.me/pavlovskynews

Смерть Александра Омельченко

О смерти Александр Омельченко стало известно 25 ноября. Ему было 83 года.

Он переболел тяжелой формой коронавируса. Неделю назад стало известно о его госпитализации.

18 ноября Омельченко попал в больницу с тяжелой формой коронавируса. У него были сильно поражены легкие и она не мог дышать без кислородной маски.

Биография экс-мэра Киева Омельченко

Александру Омельченко было 83 года. Он родился 9 августа 1938 года.

10 лет, начиная с августа 1996 года он был председателем Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 гг. - одновременно киевский городской голова. С 1999 по 2006 года был президентом Ассоциации городов Украины.

В 2006 году он проиграл на выборах Леониду Черновецкому и Виталию Кличко (второе место), заняв третье место.

С июня 2014 года был депутатом Киевского городского совета.

Во время еще одной попытки стать мэром столицы - на выборах мэра Киева в 2014 году занял четвертое место.

Был народным депутатом Верховной Рады шестого созыва: на парламентских выборах 2007 года получил мандат по списку пропрезидентского блока Наша Украина — Народная Самооборона (№ 13). В парламенте возглавил Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В 2001 году получил звание Героя Украины.

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