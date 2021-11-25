Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Александр Омельченко / Соцсети

В Киеве умер экс-глава столичной КГГА Александр Омельченко. Ему было 83 года.

Он переболел тяжелой формой коронавируса. Неделю назад стало известно о его госпитализации.

"Сегодня не стало Александра Омельченко… Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери", - написал в Facebook президент Лико-Холдинга Игорь Лысов, который первым сообщил о смерти бывшего городского головы Киева.

Позже информацию в Телеграм-канале подтвердил и нынешний мэр Киева Виталий Кличко.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца. Мы были знакомы много лет… Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей", - написал Кличко.

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Справка. Александру Омельченко было 83 года. 10 лет, начиная с августа 1996 года он был председателем Киевской городской государственной администрации. С мая 1999 по апрель 2006 гг. - одновременно киевский городской голова. С 1999 по 2006 года был президентом Ассоциации городов Украины.

В 2006 году он проиграл на выборах Леониду Черновецкому и Виталию Кличко (второе место), заняв третье место.

С июня 2014 года был депутатом Киевского городского совета.

Во время еще одной попытки стать мэером столицы - на выборах мэра Киева в 2014 году занял четвертое место.

Был народным депутатом Верховной Рады шестого созыва: на парламентских выборах 2007 года получил мандат по списку пропрезидентского блока Наша Украина — Народная Самооборона (№ 13). В парламенте возглавил Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В 2001 году получил звание Героя Украины.

Напомним, у Омельченко была диагностирована тяжелая форма коронавируса. Он дышал только с помощью кислородной маски.

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