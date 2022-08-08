Мощный артудар на Харьковщине: нацгвардейцы сожгли спецназ РФ и вражеский ангар с БК

Уничтожение вражеского ангара с БК / Скриншот

Бойцы Национальной гвардии Украины вместе с артиллеристами и аэроразведкой уничтожили группу спецназа российских оккупационных войск вместе с вражеским складом с боекомплектом.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, удар по российским захватчикам был нанесен на севере Харьковской области.

Отмечается, что разведчики обнаружили место базирования подразделения оккупационных войск. Впоследствии они зафиксировали факт выгрузки артиллерийских боеприпасов.

После этого координаты вражеских позиций были переданы украинским артиллеристам, после чего была произведена корректировка огня.

"Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевских орд в Украине", - добавили в НГУ.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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