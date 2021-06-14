Мужчина упал с верхней полки в поезде и умер: почему важно пользоваться ремнями

Пассажир, который упал в верхней полки в поезде и умер, мог не воспользоваться ремнями / Укрзализныця

В ночь с 11 на 12 июня 28-летний пассажир поезда Рахов – Киев упал с верхней полки. Мужчина уснул, но через 2 часа его самочувствие резко ухудшилось. Человеку вызвали Скорую, но спасти его не удалось. Согласно предварительной версии, ситуация случилась из-за того, что он не воспользовался ремнями безопасности, которые якобы были в поезде.

В сюжете программы Сніданок з 1+1 рассказали о том, что парень из Тернополя вместе со своей супругой отправлялся на отдых. Он упал со второй полки и не был пристегнут. После инцидента мужчина сказал своей жене, что все нормально, но под утро почувствовал себя плохо и умер.

По словам пассажира Максима, который ехал в ту ночь на поезде Рахов – Киев, в 6:30 поезд остановился в Фастове. Причиной остановки назвали смерть человека в соседнем вагоне.

"Я был в соседнем вагоне. Мы где-то в 06.40 должны были прибыть, а примерно в 06.30 я проснулся, потому что поезд остановился в Фастове. Поинтересовался, почему так долго стоим в Фастове. Оказалось, что там умер человек в соседнем вагоне", - сказал он.

Согласно предварительной версии, ремни в поезде были, но мужчина решил ими не пользоваться. При этом 10-летний ребенок, который ехал вместе с Максимом, просил у ремни у проводника. Однако получил ответ, что их нет. На данный момент ремни есть на каждой полке.

По словам начальницы поезда Светланы Костенко, пассажиры поездов просят ремни для своих детей, но взрослые предпочитают ими не пользоваться.

"Сегодня одного проводника у нас обматерили. Мол, они им мешает. Кто-то закидывает их наверх. Их могут попросить все", - объяснила она.

Как рассказал бывший менеджер Укрзализныци Александр Рудоманов, еще с 2019 года использование ремней является обязательным во время поездок. После того, как упал ребенок, ремни стали обязательным элементом. Если проводник их не выдает – нужно жаловаться на специальную горячую линию.Читайте такжеГематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиром

"Ремни безопасности после того, как ребенок упал в прошлом или позапрошлом году, стали обязательными во время передвижения поезда. Их проводник имеет вешать перед началом рейса. Если проводник их не дает, то набираете "горячую линию" и оставляете об этом обращении", - посоветовал Рудоманов.

Подчеркивается, что на данный момент следствие устанавливает точную причину смерти мужчины, упавшего с верхней боковой полки поезда.

Напомним, в полиции заявляли, что согласно предварительным данным, погибший в поезде Рахов – Киев мужчина упал и ударился затылком. Признаки насильственной смерти на теле мужчины не обнаружены. По факту гибели пассажира полиция открыла уголовное дело по статье Умышленное убийство.