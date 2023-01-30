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"Мы их ненавидим": аналитик объяснил, как поступать с "хорошими русскими"

30 января 2023, 17:26
Россиян даже не надо расчеловечивать – они расчеловечили себя сами, подчеркнул Александр Кочетков.
Александр Кочетков
Александр Кочетков / Главред

Политический аналитик Александр Кочетков заявил о том, что украинцы россиян ненавидят "лютой ненавистью".

Как подчеркнул он во время чата в Главреде, украинцы уже не могут делить россиян на "хороших русских" и "плохих русских".

"Мы россиянина сначала ненавидим, а уж 25-тым делом разбираемся, заслуживает ли он этой ненависти", - говорит эксперт.

Он пояснил, что полномасштабным вторжением в Украину россияне "перешли черту".

"Их даже не надо расчеловечивать – они расчеловечили себя сами значительно успешнее и масштабнее, чем кто-либо мог это сделать. Нам будет очень сложно даже с "хорошими русскими". Мы не сможем иметь ничего общего с ними на протяжении как минимум одного поколения", - добавил Кочетков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык, который Россия использует для трансляции своей пропаганды, должен исчезнуть из Украины. Обязательными в стране должны быть украинский и английский языки.

Он сказал о том, что русского языка в Украине быть не должно. Обязательными языками, по мнению чиновника, должны быть украинский и английский.

Напомним, приблизительно 58% украинцев в декабре 2022 года не считали русский язык важным. Даже на востоке и юге Украины, судя по ответам респондентов, украиноговорящих стало 29%, а русскоговорящих – 27%.

Дома с семьей на украинском языке говорят 50% участников опроса. Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии.

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