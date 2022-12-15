"Мы не на приеме у психиатра": Зеленский потроллил Путина, сравнивающего себя с Петром I

Президент считает, что Владимир Путин ведет себя таким образом, будто он находится на приеме у психиатра, а по соседству с ним живет Наполеон.

Владимир Зеленский прокомментировал потешные заявления Владимира Путина / Офис президента, kremlin.ru

Президент Владимир Зеленский иронически прокомментировал бредовые заявления Владимира Путина, который пытается найти исторические параллели, оправдывая развязанную им кровавую войну с Украиной.

Глава государства подчеркнул, что хозяин Кремля ведет себя таким образом, будто он находится на приеме у психиатра, по соседству с ним живет Наполеон. Об этом он сказал в интервью The Economist.

Так президент отреагировал на заявление главы государства-агрессора, в котором тот сравнил себя с Петром I из-за оккупации Азовского побережья.

"Президент РФ сказал, что Азов (оккупация побережья Азовского моря) — это великая операция, она может продолжаться долго. Он сказал что-то о Петре I, (что-то вроде): "Он не сделал, а я сделал". Мы не на приеме у психиатра. Правда. Как будто в той комнате живет Наполеон, а в этой живет президент Путин", — иронизирует президент.

Как Путин сравнивал себя с Петром I

Напомним, потешное заявление Путин сделал на встрече с советом по правам человека РФ 7 декабря.

"Конечно, это длительный процесс (война, — ред.) может быть, но появление новых территорий — значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем, еще Петр I боролся за выход к Азовскому морю", — сказал он.

Ранее Зеленский уже троллил Путина. По его словам, фейки о нем распространяет Россия.

"Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не чувствовал. И плохая новость для тех, кто запускает такие фейки – я не один, нас таких 40 миллионов", — сказал президент.

При этом он сказал, что чувствует себя превосходно в свои 44 года (Зеленский родился 25.01.1978 г. – ред.), а также намекнул на пожилой возраст президента РФ Владимира Путина (Путин родился 7.10.1952 г. – ред.).

"И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 – это не 70", — добавил Зеленский.

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