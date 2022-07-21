"44 – не 70": Зеленский ответил на фейк о своем здоровье и потроллил "пожилого" Путина

Владимир Зеленский напомнил о пенсионном возрасте Владимира Путина / Коллаж Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал фейковую информацию о том, что якобы в связи с ухудшением состояния здоровья он находится реанимации.

Глава государства записал видеоролик из своего кабинета. Он опроверг появившуюся фальшивую информацию.

По его словам, фейки о нем распространяет Россия.

"Так крепко как сейчас, я еще себя никогда не чувствовал. И плохая новость для тех, кто запускает такие фейки – я не один, нас таких 40 миллионов", - сказал президент.

При этом он сказал, что чувствует себя превосходно в свои 44 года (Зеленский родился 25.01.1978 г. – ред.), а также намекнул на пожилой возраст президента РФ Владимира Путина (Путин родился 7.10.1952 г. – ред.).

"И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 – это не 70", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате кибератаки на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие) в эфире прозвучал фейк об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского.

Как говорится в заявлении радиогруппы TAVR Media, соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

"Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.

Что известно о фейках РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

Кроме того, говорят украинские чиновники, в этих поддельных газетах якобы власти Запорожской области обвиняют официальный Киев в "геноциде Крыма".

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