"Мы вас не ждем": жители села Добрянка на границе с Беларусью спели гимн Украины

Люди в селе на Черниговщине не ждут оккупантов / Скриншот

В селе Добрянка Черниговской области местные жители собрались у границы с Беларусью и прямо у пропускного пункта заявили, что не ждут ни россиян, ни белорусов в Украине, и не собираются пропускать их войска. И спели вживую гимн Украины.

"Белорусы! Вы нас слышите? Передавайте, пожалуйста. Добрянка вас здесь не ждет. Ни Россию, ни белорусские войска мы не пропустим (едь додому, нам не нужен "русский мир" слышно на фоне, - ред.", - сказали люди.

Под контрольно-пропускной пункт с Россией они принесли с собой аппаратуру и вживую спели национальный гимн Украины.

Черниговская область не пропускает оккупантов РФ

Жители Городни заблокировали движение российской военной техники, которая двигались к областному центру. Местные жители остановили оккупантов и перегородили им дороге. Те вынуждены были ехать обратно в сторону Сеньковки, откуда до этого приехали.

В Корюковке на Черниговщине местные жители вышли с общиной и остановили движение войск оккупантов РФ. Колонна военных подразделений из-за этого вышла из города.

В селе Новые Боровичи люди соорудили засаду в лесу, в которую в итоге попал бензовоз российских войск. На месте ситуации обнаружили разные документы и вещи.