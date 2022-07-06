Мыло по 300 грн, шампунь по 600 грн: в Херсоне показали космические цены на товары первой необходимости

Шампунь, за который в Херсоне необходимо отдать 600 грн, в Украине стоит до 100 грн.
В Херсоне цены на вещи первой необходимости достигли космических сумм. Теперь, чтобы купить обычный шампунь для волос, необходимо отдать более 600 грн. Об этом сообщают в Telegram-канале Новости Николаева.
Жители оккупированного города показали цены на товары в местных магазинах. Так, например "дорогой" шампунь в Херсоне на самом деле стоит до 100 грн в Украине.
Гель для душа, который в Украине стоит 90-110 грн, в оккупированном Херсоне купить можно минимум за 450 грн.
Один из местных журналистов сообщил, что цена за упаковку мыла из пяти кусков составляет более 330 грн. В магазинах цены указаны как в рублях, так и в российских рублях.
"Чувствую, что скоро буду объявлять сбор средств, чтобы наши волонтеры могли помыться", - написал мужчина.
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Ранее издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки сообщало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми.
Напомним, в Херсонской области набирает обороты партизанское сопротивление. Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области заставило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.
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