Мыло по 300 грн, шампунь по 600 грн: в Херсоне показали космические цены на товары первой необходимости

В Херсоне оккупанты повысили цены на товары первой необходимости / Общественное, Константин Рыженко

В Херсоне цены на вещи первой необходимости достигли космических сумм. Теперь, чтобы купить обычный шампунь для волос, необходимо отдать более 600 грн. Об этом сообщают в Telegram-канале Новости Николаева.

Жители оккупированного города показали цены на товары в местных магазинах. Так, например "дорогой" шампунь в Херсоне на самом деле стоит до 100 грн в Украине.

Гель для душа, который в Украине стоит 90-110 грн, в оккупированном Херсоне купить можно минимум за 450 грн.

Цены на гель для душа в Херсоне / Константин Рыженко

Цены на шампунь в Херсоне / Константин Рыженко

Один из местных журналистов сообщил, что цена за упаковку мыла из пяти кусков составляет более 330 грн. В магазинах цены указаны как в рублях, так и в российских рублях.

"Чувствую, что скоро буду объявлять сбор средств, чтобы наши волонтеры могли помыться", - написал мужчина.

Цены на пачку мыла в Херсоне / Константин Рыженко

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Ранее издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки сообщало, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона, но бои за город будут тяжелыми.

Напомним, в Херсонской области набирает обороты партизанское сопротивление. Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области заставило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.

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