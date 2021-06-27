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Мышиный помет и гнилые овощи: журналисты показали кормежку в детсадах и школах

27 июня 2021, 21:58
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Детям грозят сальмонеллез, лептоспироз и еще 40 видов опасных болезней.

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В украинских детсадах обнаружили вопиющую антисанитарию / УНИАН

В Херсоне в пищеблоках детских садов и школ обнаружили вопиющую антисанитарию - детям скармливали продукты с пометом крыс, мышей и тараканов.

Об этом идет речь в материале ТСН о проверке в разных городах журналистами совместно с Общественной организацией Контроль защиты прав потребителей и инспекторами Госпотребслужбы.

В материале подчеркивается, что увиденное грозит детям сальмонеллезом, лептоспирозом и еще 40 видами опасных болезней.

"Но самая гадкая находка, от запаха которой слезятся глаза — продукты загрязненные мышиными фекалиями", - говорится в материале.

В сюжете местные власти оправдываются: "По мнению этих людей — крысиный помет, вонь, тараканы и гнилые овощи без лабораторных исследований следует считать вполне вкусными и полезными. А тотальную антисанитарию на детских кухнях случайным стечением обстоятельств".

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В то же время в кухнях детсадов в Черновцах обнаружили антисанитарию - сушка для компота в морозилке с кровью от мяса, а в лотках разбитые яйца.

Госпотребслужба по факту проверок всем нарушителям вручила предписание на устранение недостатков, если это преступление против детей вообще можно назвать так скромно. Со своей стороны — обещают крупные штрафы.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в одном из детских садов воспитатели пожаловались на то, что заведующая создала невыносимые условия для работы ‒ с устройством травли и присваиванием премии воспитателей.

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