На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров / скриншот из видео

В Днепропетровской области состоялся воздушный фестиваль, во время показательных выступлений в рамках которого украинские парашютисты станцевали в небе национальный танец гопак. Видео выступления было опубликовано на YouTube.

Всего на мероприятие съехались около 40 тысяч гостей и множество участников со всей Украины. Во время фестиваля самолеты и вертолеты демонстрировали фигуры высшего пилотажа, которые затем были закрашены сине-желтым дымом.

Кроме того, парашютисты пронесли над облаками огромный флаг Украины 9 на 12 метров – в честь 30-й годовщины Независимости.

21 августа 16 парашютистов поднялись на высоту 4 тысячи метров, а там – исполнили украинский народный танец гопак.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем - к 30-летию со Дня провозглашения Украиной независимости.

"Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказал фермер Руслан Заика.