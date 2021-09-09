На дорогах прибавится камер видеофиксации: где они заработают уже завтра

В Украине станет больше камер автофиксации на дорогах

С завтрашнего дня, 10 сентября, на трассах Украины заработают еще 20 новых камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры включат в пяти областях страны, пишет РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Завтра камеры автофиксации заработают на дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы. Общее количество камер будет равняться 138.

Расположение камер автофиксации

Полтавская область:

на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);

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на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км / ч);

на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).

Кременчуг:

ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Свободы, 69-е направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км / ч);

Николаев:

просп. Героев Украины, 9-т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч);

просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км / ч);

Полтава:

ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков:

просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

Черновцы:

Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

Напомним, в Украине в автоматическом режиме фиксируют правонарушения 97 камер в Житомире, Запорожье, Киеве, Кропивницком, Кривом Роге, Львове, Мелитополе, Харькове, Черкассах, Чернигове. А также в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.