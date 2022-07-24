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На Херсонщине еще нет "котла": Арестович рассказал, что на самом деле с "окружением" оккупантов

24 июля 2022, 17:09

Советник главы Офиса президента сообщает, что украинским военным нужно еще побороться, чтобы полностью окружить оккупантов вблизи Высокополья

ВСУ Херсонщина, Херсонская область, Арестович
ВСУ еще не взяли оккупантов в "котел" возле Высокополья / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

На Херсонщине вблизи Высокополья российские оккупанты находятся в сложной ситуации, но ВСУ не взяли их в полный "котел". Для полноценного окружения нужно еще побороться. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что сейчас украинским военным пока не хватает сил для взятия оккупантов в полноценный "котел".

"Там, прежде всего, не совсем Иловайская ситуация, если уж так совсем точно говорить. Потому что нет разрыва между тем выступлением, где сидит их группировка, с остатками российских сил. Во-вторых, наши там не вполне удачно действуют на самом деле. И испытывают определенную нехватку сил, чтобы полноценно закрыть эту историю. То есть для того, чтобы это стало тактическим окружением, нужно еще побороться", – сказал Арестович.

Он также добавил, что оккупанты рискуют оказаться в "котле" в районе Давыдова Брода. Враг всячески пытается этого избежать.

"В Херсонской области им (оккупантам – ред.) там не до ударов. Они там проводят операцию по недопущению "Иловайска" изо всех сил. И еще в одном месте там, в районе Давыдова Брода, южнее – по недопущению второго намека на второй "Иловайск", – добавил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинским военным удалось взять в "котел" около 2 тыс. российских оккупантов вблизи Высокополья на Херсонщине.

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Ситуация на Херсонщине

13 июля советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска России работают над реализацией сценария, направленного на отступление из временно оккупированного Херсона. По его словам, вариантов у россиян практически нет, оккупанты уже готовятся сдать оккупированный город.

ВСУ несколько дней подряд успешно обстреливали стратегически важный для оккупантов Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Этот мост Россия использовала для поставки оружия.

21 июля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что освобождение Херсона может привести к переломному моменту в войне. Тогда либо рухнет вся оборона оккупантов, либо начнется контрнаступление ВСУ. Россияне уже разрываются между Донбассом и Херсоном, так как у них нет дополнительных резервов. На Херсонщине для украинской армии складываются оптимальные условия. Может появиться возможность отрезать правобережную группировку врага и постепенно ее вытеснять.

Другие новости:

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