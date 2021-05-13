На Херсонщине совершил экстренную посадку вертолет с Разумковым

Самолет Разумкова совершил аварийную посадку / УНИАН

В аэропорту Херсона в четверг, 13 мая, сразу совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на свой источник.

"Инцидент произошел на Херсонщине, где Разумков находился с рабочей поездкой. Политик планировал вернуться в столицу по воздуху. Но как только вертолет поднялся вверх над площадкой, один из датчиков показал, что лететь нельзя - техника неисправна", - говорится в сообщении.

После этого вертолет сел на аэродром. Отмечается, что после инцидента спикер парламента отправился в Киев на автомобиле.

По предварительным данным, у вертолета был неисправен двигатель. К счастью, никто не пострадал.

Читайте такжеВ России разбился вертолет, есть жертва

Отметим, что спикер ВРУ находился в Херсоне в рамках рабочей поездки вместе со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите‑Нильсен.