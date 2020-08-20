На канале Порошенко цинично "пошутили" над смертью Патона и комой Навального

Руководство канала Прямой пока не отреагировало на инцидент / Скриншот

На телеканале Прямой, который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, показали программу Владахохотала. Ведущий в циничной манере затронул вопрос смерти академика Бориса Патона и комы российского оппозиционера Алексея Навального. Также неприемлемые выражения были допущены в адрес Владимира Зеленского и Витольда Фокина.

В частности, ведущий показал песню Василия Васильцева и сказал, что после этой песни якобы умер Патон, а Навальный, дескать, впал в кому. Зеленский якобы попросил отрубить ему руку.

"Говорят, после это песни Патон сказал: "Хватит" и умер, Навальный сказал: "Хочу еще" и впал в кому, а Зеленский попросил отрубить ему руку и постоянно кричал: "Еще, еще, еще…", - сказал ведущий.

Далее показали кадры, как в Запорожье казак разрубил огурец на руке у Зеленского.Читайте также"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфире

"Говорят, что этого казака внесли в Миротворец за то, что он не попал в Зеленского и попал в огурец", - говорит телеведущий.

После этого он еще раз цинично высказался о состоянии здоровья Алексея Навального и вспомнил про Витольда Фокина.

"А во-вторых, не подумайте, что я посмеиваюсь над человеческими смертями – просто 2020-й и тут оказался сильнее. А Навального жаль, потому что он в коме. Как же тогда он станет наследником Союзного государства? Или, может, чтобы что-то возглавить нужно, чтобы тебя отравили? Странно, что лучшие и великие умирают, а Витольд Фокин в свои 87 теперь в Трехсторонней контактной группе представляет Украину и говорит, что российскую агрессию в отношении Крыма можно оправдать", - подчеркнул ведущий.

Ранее бывший глава АП Януковича, юрист Андрей Портнов выиграл суд у партии Европейская солидарность и канала Прямой и обязал опровергнуть информацию о том, что Портнов передал в Россию материалы ГБР по обвинению Порошенко в государственной измене.