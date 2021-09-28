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На Кировоградщине машинисты жарили яичницу на лопате прямо в топке локомотива

28 сентября 2021, 10:23

Вероятно, таким образом машинисты поезда готовят себе обед далеко не в первый раз - поскольку в видео хорошо заметно, что их движения отточены до автоматизма.

Яичница
На Кировоградщине машинисты жарили яичницу на лопате / скриншот из видео

В Кировоградской области машинисты поезда отличились пожарили себе яичницу прямо в топке локомотива. Соответствующее видео было опубликовано непосредственно на официальной странице Гайворонского городского совета в Facebook.

Кадры выложили под хэштегом #МандруйГайворонщиною, #МандруйКіровоградщиною. На них группа машинистов паровоза жарит сало и яичницу на импровизированной сковородке (она же лопата).

Мужчины сначала обжарили кусочки сала, которые несколько раз перевернули, а потом добавили туда десяток яиц и отправили лопату в печку. По всей вероятности, таким образом машинисты поезда готовят себе обед далеко не в первый раз.

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Напомним, ранее в городе Рожище Волынской области. Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось высвобождать коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли домашнее животное из ловушки,

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