Застряла копытом между путями: на Волыни для спасения лошади пришлось останавливать поезд (фото)

Лошадь застряла прямо на переезде / ГСЧС Украины

Необычный инцидент произошел 18 сентября в г. Рожище Волынской области. Сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось высвобождать коня, который попал копытом в отверстие между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда.

Чтобы спасательная операция была успешной, пришлось даже остановить движение электропоезда Ковель – Луцк. Спасатели с помощью гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли домашнее животное из ловушки, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Конь в результате инцидента не пострадал.

Спасатели освободили животное / ГСЧС Украины

Как сообщал Главред, смертельная авария с участием лошади произошла в Харькове на Клочковском спуске. Легковой автомобиль Volkswagen Passat осуществил наезд на девушку, которая ехала на лошади. В результате происшествия животное погибло.

Напомним. в Херсонской области в г. Скадовске лошадь "превратили" в зебру и катали на ней отдыхающих. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, не настоящая ли это зебра. Однако пользователи Сети стали яро возмущаться таким способом заработка.