"На коленях и смотрят в сторону РФ": в Черновцах скандал из-за обидной для украинцев выставки

Автор инсталляции и художник Иван Салевич показывал ее в местной, черновицкой галерее. Директор заведения обратился в СБУ с просьбой провести проверку.
В Черновцах вспыхнул скандал из-за инсталляции к Дню Независимости, которая получила название "хохлы" (оскорбительное наименование украинцев). На ней люди в вышиванках стоят на коленях и пронзительно смотрят в сторону России. Об этом сообщает "Общественное".
Автор инсталяции и художник Иван Салевич показывал ее в местной галерее. Однако из-за идеологической неоднозначности директор заведения обратился в СБУ.
Из-за этого Салевича следователи спецслужбы вызвали на допрос, который продлился более двух часов. После этого инсталляцию все же разрешили показывать, но с уточнением ‒ о чем идет речь. Сам художник отметил, что его инсталляция показывает, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью".
Напомним, ранее в Одессе преподаватель училища искусств и культуры имени Данькевича отправлен решением суда под домашний арест за призыв отделить от страны южные регионы.
Такие высказывания повлекли за собой открытие уголовного производства по части 1 статьи 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
Педагогу грозило до трех лет лишения свободы.