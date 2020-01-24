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"Кастрюлеголовые хохлы": в Одессе преподаватель попал под суд за сепаратизм

24 января 2020, 19:36

Призыв педагог разместил на своей странице в соцсети.

Суд
Суд намерен отправить преподавателя за решетку / УНИАН

В Одессе преподаватель училища искусств и культуры имени Данькевича отправлен решением суда под домашний арест за призыв отделить от страны южные регионы.

"А теперь представим такую ситуацию Майдан 3.0 набирает оборотов. В Киев со всей страны съезжаются кастрюлеголовые. Главнобухающий, чтобы сдержать яроствующую толпу, подтягивает со всей страны полицию, национальную гвардию и остальную шваль. Что мы получаем? Первое, в Одессе не остаётся бандерлогов Второе, в Одессе не остаётся силовых структур Что мешает нам, жителям Одессы, воспользоваться ситуацией и свергнуть воровскую власть Украины? Построить свое независимое государство!!!! Следом встанут Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков!!!!! Подтянутся вежливые человечки!!! Создадим новое, процветающее государство – Новороссия!!!! Одесса — не Украина!!!! Одессе и всему Югу пора отделиться!!! Сколько можно терпеть этих упоротых хохлов???? Пора действовать!!!!" - написал он на своей странице Вконтакте (орфография и пунктуация автора сохранены).

Мужчина заявил, что южные области Украины должны быть присоединены к России. Такие высказывания повлекли за собой открытие уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Педагог может получить до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, бывшая одиозная мэр Славянска Нэля Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации из бюджета Украины согласно решению Европейского суда по правам человека за нарушение права на свободу.

Напомним, 24 октября Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в отношении скандального экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в сепаратизме.

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