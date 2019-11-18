"Гражданская война": в кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал

Посетители вынуждены смотреть пропагандистский канал Россия 24 / Фото twitter.com/UaArtem

В одном из кафе Одессы разгорелся скандал из-за трансляции российских каналов и сепаратистских заявлений. Об инциденте, который произошел в заведении общественного питания на Александровском проспекте, сообщили в соцсетях.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!", – написал пользователь Twitter.

В Сети гневно отреагировали на инцидент. Одни пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения, другие - были более радикальны в своих суждениях.

"Потому что Володька позволяет! А вам нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизме", – написал один из пользователей.

"Была в Одессе впервые в жизни этим летом. Запомнилось тем, что пришлось вспомнить все песни СССР, с которых труха уже сыпется. Живя в Киеве 5 лет, давно их уже нигде не слышала. Осознала, как они меня бесят", - добавила еще один пользователель Twitter.

"Если гражданская война, то можно было и телек разбить", – отметила Инна.

Напомним, ранее музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев оказался в центре скандала из-за поста в соцсети, в котором он пожелал украинским военным смерти.