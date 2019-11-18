  1. Главная
  3. Украина

"Гражданская война": в кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал

18 ноября 2019, 07:10

В одном из заведений города по телевизору транслировали пропагандистский канал Россия 24.

Посетители вынуждены смотреть канал Россия 24
Посетители вынуждены смотреть пропагандистский канал Россия 24 / Фото twitter.com/UaArtem

В одном из кафе Одессы разгорелся скандал из-за трансляции российских каналов и сепаратистских заявлений. Об инциденте, который произошел в заведении общественного питания на Александровском проспекте, сообщили в соцсетях.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!", – написал пользователь Twitter.

В Сети гневно отреагировали на инцидент.  Одни пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения, другие - были более радикальны в своих суждениях.  

"Потому что Володька позволяет! А вам нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизме", – написал один из пользователей.

"Была в Одессе впервые в жизни этим летом. Запомнилось тем, что пришлось вспомнить все песни СССР, с которых труха уже сыпется. Живя в Киеве 5 лет, давно их уже нигде не слышала. Осознала, как они меня бесят", - добавила еще один пользователель Twitter.

"Если гражданская война, то можно было и телек разбить", – отметила Инна.

Напомним,  ранее музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев оказался в центре скандала из-за поста в соцсети, в котором он пожелал украинским военным смерти.

Одесса скандал сепаратисты кафе новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «"Гражданская война": в кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:10
"Гражданская война": в кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал
06:55
Чем закончится "нормандский саммит" мнение
06:30
Сколько украинцев в мире: демограф назвала примерную цифру
06:01
Модный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и фольга - фото Фото
05:59
"Стыд потеряли, ш*лава, озабоченная": голая Серябкина устроила разврат
05:29
Сила волос: как цвет волос раскрывает темперамент и уязвимые места женщины
04:53
"Супербабушка" из Запорожья: 67-летняя украинка на гироскутере стала звездой Youtube Видео
04:06
Украина вернулась к закупкам газа в РФ напрямую – эксперт
03:43
Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления
03:11
Названы ухудшающие зрение продукты питания
02:59
"Титьки огонь, сиськи класс": Регина Тодоренко показала сочную грудь
02:41
"Кто так навонял?": стала известна интимная деталь из детства "маленького засранца" Путина
02:01
Журналист назвал возвращение украинских кораблей "шагом навстречу России" Видео
01:58
"Бандит из "ДНР": в РФ снова потребовали отставки террориста Трапезникова
01:31
Ученые назвали самый вредный продукт питания
01:10
Жгучая брюнетка-порнозвезда развратно выгнулась на откровенных фото Фото
00:53
В Укрэксимбанке пояснили, как задержание главы отразится на работе банка
00:28
18 ноября – какой сегодня праздник: сколько лет Деду Морозу и как выйти замуж Видео
00:20
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о "хреновом" союзе с Россией
17 ноября, воскресенье
23:58
Трамп упрекнул ЕС в недостаточном финансировании Украины
23:34
Ушел из жизни культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил
23:30
Танці з зірками 2019 13 выпуск: Владимир Остапчук покидает шоу - все подробности Видео
23:01
"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина
22:56
Стрижка шегги на длинные волосы – самая сногсшибательная стрижка 2019 - фото Фото
22:13
Без света и тепла: город Новый Раздол на грани катастрофы
21:45
В Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и Крым
21:31
Мат и мордобой: в Черновцах устроили жестокое избиение из-за украинского языка
21:26
Рождение любви: кому гороскоп на завтра сулит незабываемое свидание
21:04
"Сначала остановят заводы": эксперт спрогнозировал жизнь без транзитного договора с РФ
21:02
Танці з зірками 2019: 13 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полуфинал полностью Видео
20:23
"Провокация Киева": у Лаврова оценили возврат Украине захваченных кораблей
19:57
"Мы это сделаем пошагово": экс-советник Порошенко рассказал о возникновении формулы Штайнмайера
19:19
Катера ФСБ России ходят на опасной близости от Мариуполя Видео
19:15
Дело банкира Гриценко: главе Укрэксимбанка предъявили подозрение Видео
18:44
Легион НАТО: в "ЛНР" повелись на троллинг украинских военных с флагом США Фото
18:34
Министр обороны Молдовы восхитился силой духа боевиков Донбасса
18:06
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в хиджабе
18:02
Сербия – Украина - 2:2: подопечные Шевченко на последних секундах вырвали ничью
17:30
"Краеугольный": в Кремле раскритиковали закон об особом статусе Донбасса
17:27
"Охота на ватного бандита": блогера, избившего ветерана АТО, облили краской Видео
16:55
В РФ объяснили механизм возврата захваченных украинских кораблей
16:25
Суд Линча в Мелитополе: водители жестко проучили виновника ДТП Видео
15:55
Передача в нейтральных водах: в РФ назвали дату возврата Украине захваченных кораблей
15:26
Смертельные взрывы в Балаклее: число жертв возросло
15:01
"Идиоты, это варварство": в Киеве клиника использовала львенка ради рекламы Фото
14:59
Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю Видео
14:28
У Путина рассказали о сроках проведения саммита в "нормандском формате"
14:13
Будете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровья
13:56
Бужанский "наехал" на Гончарука: требует отчета, как порохоботы просочились во власть
13:35
На Арахамию нарыли компромат: обвинили в сокрытии двойного гражданства
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять