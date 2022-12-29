На пути к ЕС: Зеленский подписал закон о медиа

Принятие этого закона является одним из требований Евросоюза для начала переговоров о вступлении.

Владимир Зеленский / president.gov.ua, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подписал нашумевший Закон "О медиа", который 13 декабря принала Верховная Рада.

Как отмечается в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины, документ определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере.

Согласно закону, канал "Рада" становится государственным, он должен транслировать заседания парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал будет выкладывать записи пленарного заседания в день его проведения.

Принятие этого закона является одним из требований Евросоюза для начала переговоров о вступлении.

Закон о медиа - что важно знать

13 декабря законопроект поддержали 299 народных депутатов.

Закон предусматривает:

запрет медиа государства-оккупанта,

механизмы борьбы с враждебными интернет-сервисами,

процедуру формирования черных списков.

Документом предусматривается, что каждая индустрия будет иметь свой орган сорегулирования, в то же время он не содержит уменьшения квот на украинский язык в эфире.

За нарушение предусмотрены предписания и штрафы, а также аннулирование лицензии, запрет издания, временный запрет распространения онлайн-медиа по решению Нацсовета или суда.

Таким образом, закон о медиа стал третьим и заключительным этапом Рады по выполнению обязательств по членству Украины в ЕС.

Вердикт Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен официально заявила, что государство выполнило уже 80% требований ЕС. Далее следует провести работу над реформами в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и влиянием крупных бизнес-групп на политику государства.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии. По словам гаранта, теперь Киев ждет положительного вердикта Европейского совета.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для того, чтобы начать диалог по вступлению Украины в Евросоюз, нужно выполнить ряд требований. Среди них реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

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