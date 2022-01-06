На Рождество в Киеве могут закрыть 5 станций метро

В КГГА объяснили по какой причине это может произойти.
Киевская власть предупредила жителей и гостей столицы о возможных ограничениях в работе пяти станций метро в день Рождества, 7 января.
Как сообщается в Facebook Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен", в пятницу, могут закрыть такие станции метрополитена:
- Золотые ворота,
- Контрактовая площадь,
- Почтовая площадь,
- Крещатик,
- Майдан Независимости.
Такие меры объясняются пассажиропотоком.
Также городские власти призвали придерживаться противоэпидемических мероприятий и просят не забывать о масочном режиме, физической дистанции, а также обрабатывать руки антисептиками.
Напомним, в Киеве 5 и 6 января отменили ряд рейсов городской электрички. Тем временем в Укрзализныце порадовали пассажиров дополнительными маршрутами.
В послерождественские выходные УЗ добавила более 1800 билетов на самые популярные маршруты с культурной столицы страны - Львова.
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