На Рождество в Киеве могут закрыть 5 станций метро

Метро могут закрыть в зависимости от пассажиропотока / Соцсети

Киевская власть предупредила жителей и гостей столицы о возможных ограничениях в работе пяти станций метро в день Рождества, 7 января.

Как сообщается в Facebook Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен", в пятницу, могут закрыть такие станции метрополитена:

Золотые ворота, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Крещатик, Майдан Независимости.

Такие меры объясняются пассажиропотоком.

Также городские власти призвали придерживаться противоэпидемических мероприятий и просят не забывать о масочном режиме, физической дистанции, а также обрабатывать руки антисептиками.

Напомним, в Киеве 5 и 6 января отменили ряд рейсов городской электрички. Тем временем в Укрзализныце порадовали пассажиров дополнительными маршрутами.

В послерождественские выходные УЗ добавила более 1800 билетов на самые популярные маршруты с культурной столицы страны - Львова.

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