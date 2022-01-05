Киев отменяет некоторые рейсы электричек, а Укрзализныця расширяет список маршрутов: расписание

Компании предоставили полный перечень отмененных и дополнительных рейсов.
В Киеве 5 и 6 января отменили ряд рейсов городской электрички.
Как сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", причина в технических неисправностях.
Список отмененных рейсов:
- 5 января (вечер):
- №7416,№7423,№7424,№7431.
- 6 января (утро):
- №7307,№7308,№7315,№7316.
- 6 января (вечер):
- №7416,№7423,№7424,№7431.
А вот в пресс-службе "Укрзализныци", наоборот порадовали пассажиров дополнительными маршрутами.
В послерождественские выходные УЗ добавила более 1800 билетов на самые популярные маршруты с культурной столицы страны - Львова.
Также с 5 января компания добавит еще более 2 тысяч мест на пользующиеся спросом направления, в частности:
- с днепровского направления – дополнительно 530 мест;
- с донецкого направления – 600 мест;
- с одесского направления – 360 мест;
- с харьковского направления – 240 мест;
- с киевского направления – 400 мест.
Ранее Главред писал, что на период новогодних праздников УЗ назначила 6 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Херсон, Одессу, Ужгород, Киев, Харьков и Львов.
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Автор: Ульяна Виноградова