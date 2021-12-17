"Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы: куда можно поехать на новогодние праздники

Дополнительные поезда будут курсировать в Херсон, Одессу, Ужгород, Киев, Харьков и Львов.
В канун новогодних праздников спрос на транспортное соединение традиционно достигает коллапса. В связи с этим АО "Укрзализныця" увеличила количество поездов на новогодне-рождественский период, сказано на сайте компании.
Так, на период новогодних праздников назначили 6 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Херсон, Одессу, Ужгород, Киев, Харьков и Львов.
График движения дополнительных рейсов:
- №266/265 Киев – Херсон, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №222/221 Херсон – Киев, отправление из Киева и Херсона 31 декабря;
- №123/124 Киев – Одесса, отправление из Киева 31 декабря, из Одессы – 1 января.
- №239/240 Киев – Ужгород, отправление из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
- №170/253 Киев – Харьков, отправление из Киева 31 декабря в 13:50 и прибытие в Харьков в 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, в Киев будет прибывать в 8:28.
- №173/192 Киев – Львов, отправление из Киева 31 декабря в 6:57, во Львов прибывает в 16:58. Со Львова отправление 31 декабря в 23:19 и прибытие в Киев в 6:26.
Напомним, в понедельник, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила первый рейс поезда № 5/6 Мариуполь — Рахов. Это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине продолжительностью 1806 км, который соединяет 7 областей.
Также ранее в "Укрзализныце" заявили, что в следующем 2022 году тарифы на перевозки поднимать не будут. Однако в этом году цены еще успеют "взлететь" на 3%.
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