"Укрзализныця" поднимает стоимость проезда: цены на билеты "взлетят" с 10 декабря

Цены на билеты "взлетят" с завтрашнего дня / Facebook/Ukrzaliznytsia

В "Укрзализныце" заявили, что в следующем 2022 году тарифы на перевозки поднимать не будут. Однако в этом году цены еще успеют "взлететь" на 3%.

Как говорится на сайте УЗ, в декабре 2021 года компания изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов, которые пересматривали еще в 2019 году.

Уже с 10 декабря 2021 года фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 грн, как было ранее.

Кроме того, комиссионный сбор - 20 грн - будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев - аэропорт Борисполь.

То есть, начиная уже с завтрашнего дня билеты на экспресс будут стоить 100 гривен.

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"Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным - в среднем увеличится лишь на 3%, для АО "Укрзализныця" такое повышение даст ориентировочно 6 млн гривен в месяц дополнительных доходов", - сказано в сообщении.

Также УЗ снижает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов.

С 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с детей.

Напомним, в Киеве проходит ремонт на станции "Почайна". В связи с этим, там временно отменяют некоторые рейсы городской электрички.

По информации "Киевпасстранса", рейсы будут отменены 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00.

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