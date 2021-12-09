"Укрзализныця" поднимает стоимость проезда: цены на билеты "взлетят" с 10 декабря

Стоимость проезда в поезде повысится на 3%.
В "Укрзализныце" заявили, что в следующем 2022 году тарифы на перевозки поднимать не будут. Однако в этом году цены еще успеют "взлететь" на 3%.
Как говорится на сайте УЗ, в декабре 2021 года компания изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов, которые пересматривали еще в 2019 году.
Уже с 10 декабря 2021 года фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 грн, как было ранее.
Кроме того, комиссионный сбор - 20 грн - будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев - аэропорт Борисполь.
То есть, начиная уже с завтрашнего дня билеты на экспресс будут стоить 100 гривен.
"Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным - в среднем увеличится лишь на 3%, для АО "Укрзализныця" такое повышение даст ориентировочно 6 млн гривен в месяц дополнительных доходов", - сказано в сообщении.
Также УЗ снижает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов.
С 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с детей.
Напомним, в Киеве проходит ремонт на станции "Почайна". В связи с этим, там временно отменяют некоторые рейсы городской электрички.
По информации "Киевпасстранса", рейсы будут отменены 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00.
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