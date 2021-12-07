В Украине остановился рост цен на самый популярный продукт

Сахар стал доступнее для украинцев / УНИАН

На украинских рынках снизилась цена на сахар. О стабилизации стоимости популярного продукта отметили в Министерстве аграрной политики.

В частности, за прошлый год стоимость сахара в Украине выросла на 54,7% и на 30-40% превышала общемировую.

В связи с этим, АМКУ начал расследование против двух крупнейших в Украине производителей сахара и начал изучать рост цен на этот продукт.

В течение первое полугодия 2021 года экспорт украинского сахара упал в 28 раз. При этом по состоянию на начало ноября, средние потребительские цены на сахар выросли в 1,9 раза за 12 месяцев: с 14,94 грн/кг в сентябре 2020 года до 28,69 грн/кг в сентябре 2021 года.

Теперь же сахар стоит в пределах 23 грн.

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Также в ведомстве проинформировали, что в ноябре подешевели пшенная и гречневая групы.

Между тем, цена картофеля по сравнению с прошлым годом снизилась на 16%. А вот капуста, свекла и лук, морковь подорожали от 3 до 10 процентов.

Эксперты утверждают, что самой главной причиной подорожания продуктов является рост тарифов на энергоносители.

Напомним, в Украине рекордными темпами дешевеет топливо для автомобилей. За несколько дней цены на бензин и ДТ снизились более, чем на гривну.

Также ранее эксперты прогнозировали, что сахар из-за высоких тарифов на энергоносители станет дефицитным продуктом.

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