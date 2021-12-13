В Украине запустили поезд с самым длинным рейсом: соединяет 7 регионов страны

Поезд в пути около суток / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

В понедельник, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила первый рейс поезда № 5/6 Мариуполь — Рахов. Это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине продолжительностью 1806 км, который соединяет 7 областей.

Как сообщили в пресс-службе "УЗ", поезд состоит из 10 совершенно новых вагонов: плацкартов, купе и люкс. Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. И останавливается в самом высокогорном городе Украины.

"Этот поезд охватывает почти всю страну и позволит жителям многих населенных пунктов без пересадки посетить туристические уголки Украины", - рассказал член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" заявили, что в следующем 2022 году тарифы на перевозки поднимать не будут. Однако в этом году цены еще успеют "взлететь" на 3%.

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