"На страну не надейдесь": Милованов призвал украинцев массово копить на пенсии

Тимофей Милованов / УНИАН

Экс-министр экономики и советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов заявил, что в вопросе пенсионного обеспечения украинцы должны рассчитывать лишь на собственные силы, а не на государственную помощь. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Украина 24".

Милованов считает, что лучше украинцам нужно прямо сейчас начинать откладывать деньги на "старость". При этом он полагает, что со временем пенсионная реформа таки будет внедрена в Украине.

Однако, советник руководителя ОП добавил ‒ из-за демографической проблемы в Украине новую пенсионную систему не запустят за год или два и на весь процесс уйдет куда больше времени.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы по 3-5%", ‒ сказал Милованов.

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Напомним, ранее между Тимофеем Миловановым и лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко произошел конфликт в прямом эфире. Советник главы ОП было не остановить назвал Тимошенко "бабушкой украинской коррупции" .

"Вы являетесь не мамой, а бабушкой украинской коррупции. Это не касается возраста. Это касается того, что вы с такими людьми, как Лазаренко и Медведчук, заложили культуру политики в Украине", – сказал Милованов.

В ответ Тимошенко несколько раз отметила, что Милованов работает в Украине на иностранные гранты и отрабатывает деньги