"Бабушка украинской коррупции": Милованов поскандалил с Тимошенко в прямом эфире

Тимошенко является "бабушкой коррупции", заявил Милованов / УНИАН

Между советником главы Офиса президента Украины Тимофеем Миловановым и лидером ВО Батькивщина Юлией Тимошенко произошел конфликт в прямом эфире. Ведущий просил Милованова воздержаться от сексизма и эйджизма, но советника главы ОП было не остановить.

В частности, Милованов назвал Тимошенко "бабушкой украинской коррупции" в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 24 мая.

Перепалка между политиками произошла во время обсуждения земельной реформы. Милованов зашел издалека. Сначала он вспомнил слова бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который называл Тимошенко "матерью экономической слабости и коррупции, которая уничтожила украинскую независимость". Советник главы ОП заявил, что не соглашается со словами Гройсмана, так как считает, что Юлия Тимошенко является "бабушкой коррупции".

Читайте такжеГордон и Милованов сцепились в прямом эфире после слов о "дебиле""Вы являетесь не мамой, а бабушкой украинской коррупции. Это не касается возраста. Это касается того, что вы с такими людьми, как Лазаренко и Медведчук, заложили культуру политики в Украине", – сказал Милованов.

В ответ Тимошенко несколько раз отметила, что Милованов работает в Украине на иностранные гранты и отрабатывает деньги. Глава Батькивщины пообещала принести на следующий эфир доказательства этого.

"Вы меня пригласили для того, чтобы "грантовый мальчик" меня унижал?" - возмутилась Тимошенко и потребовала, чтобы Милованов извинился.

Тот, в свою очередь, извиниться отказался, но зачем-то вспомнил, сколько километров Тимошенко бегает во время пробежки. Закончилось все перепалкой Милованова с ведущим шоу на тему эйджизма и сексизма.

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