На Тернопольщине мужчина за два дня потерял из-за COVID-19 мать с бабушкой

В Тернопольской области, в городе Гусятин, у местного жителя Юрия Доробало от коронавируса сперва умерла мать, а на следующий день по той же причине умерла и его бабушка. Об этом сообщает портал Ternopoliany.

"19 октября мать мне говорит, что ей стало плохо, что она дышать не может. И еще вечером сказала, что, мол, завезешь меня завтра к семейному врачу, а ночью у нее из носа пошла кровь. Потом проблемы с речью ‒ разобрал только, что языка не чувствует. Я померял температуру, но она была 36, 6. Я вызвал скорую, сказал, что болел коронавирусом, а врачи на скорой говорят ‒ скорее всего, у Вашей мамы инсульт. Но сатурация была всего 52", – рассказал мужчина.

Доробало вспоминает, что сперва его мать госпитализировали в одну больницу, однако там медики не смогли подтвердить COVID-19. И ее пришлось доставить в другое медицинское учреждение. Где у женщины диагностировали коронавирус. И госпитализировали в реанимацию с 90%-ным поражением легких.

Перед госпитализацией мать Юрия попросила его ухаживать за 85-летняя бабушкой. Та скоро начала отказываться от еды и у нее выросла температура ‒ до 38,5. Он вызвал скорую. Прибывшие медики заявили, что они могут госпитализировать женщину только при условии, если он будет ухаживать за ней в COVID-отделении. Однако мужчина объяснил, что у него мать в реанимации и ему нужно ухаживать и за ней. Тогда врачи сказали писать мужчине отказ от госпитализации и объяснили, что не проведут экспресс-тест на коронавирус (поскольку у них нет таких тестов).

Впоследствии все же у бабушки был подтвержден COVID-19. Пока Юрий пытался спасти бабушку, 26 октября скончалась его мать. Врачи еще раз подчеркнули, что мужчина также должен ложиться с бабушкой в коронавирусное отделение, поскольку за ней нужен постоянный уход.

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"26 октября мамы не стало в Теребовлянской больнице, а 27 октября в Гусятинской больнице скончалась бабушка", — подвел черту под своим грустным рассказом мужчина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новояворовской больнице на Львовщине от коронавируса в один день скончалась супружеская пара. Супруги месяц пробыли в реанимации, однако медики так и не смогли их спасти.

"Всегда говорили, что умрут в один день. Мария умерла утром 26 октября, а ее муж Владимир – вечером", - рассказала сестра умершей Леся Баранюк.