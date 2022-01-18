На Волыни мужчину на 4 года отправили в тюрьму за кражу бутылки водки

На Волыни мужчину получил тюремный срок за кражу / УНИАН

В Волынской области мужчина получил тюремный срок за кражу бутылки водки из магазина. Его приговорили к 4 годам и 3 месяцам заключения.

Такое решение принял Маневицкий райсуд Волынской области. Приговор был опубликован 13 января в Едином государственном реестре судебных решений

Согласно материалам дела, ранее мужчина был судим. 26 января он украл из магазина в поселке Маневичи бутылку водки, стоимостью 64,17 грн, которую спрятал в штанах. Когда кражу заметили продавцы, мужчина отказался оплачивать товар и скрылся.

Во время заседания суда он свою вину признал и раскаялся. Мужчина отметил, что был пьян и попросил не наказывать его сурово.

Читайте также"Книжный приговор": суд Одессы отправил молодого вора читать Франко и ТолстогоСуд учел раскаяние и возмещение стоимости украденного товара, однако квалифицировал преступление как "тяжелое, совершенное повторно". Ранее мужчина отбывал наказание также за грабеж и был освобожден условно-досрочно.

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Мужчину признали виновным по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса и приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Малиновский районный суд Одессы удивил своим решением. Инстанция приговорила обвиняемого в избиении человека к прочтению детского романа Элинор Портер Поллианна.