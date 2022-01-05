Одесский суд наказал обвиняемого в избиении чтением детского романа

Служитель Фемиды посчитал, что фигурант дела должен развиваться интеллектуально.
Малиновский районный суд Одессы удивил своим решением. Инстанция приговорила обвиняемого в избиении человека к прочтению детского романа Элинор Портер Поллианна.
Как сообщили в пресс-службе суда, служитель Фемиды Александр Гарский признал виновным 35-летнего мужчину в избиении человека и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн), а также рекомендовал прочитать роман американской писательница Элинор Портер Поллианна, 1913 года.
По словам обвиняемого, 23 июня 2020 года его жена пошла в одну из школ Одессы для того, чтобы устроить в школу их ребенка. Однако спустя некоторое время она позвонила и сообщила, что ее автомобиль поцарапал какой-то человек. С ним у обвиняемого и произошел конфликт.
В пресс-службе добавили, что обвиняемый имеет высшее педагогическое образование по специальности физическое воспитание, работает директором частной фирмы и воспитывает двоих детей восьми и шести лет.
Судья посчитал, что фигурант применил физическую силу почти инстинктивно, а произошедшее назвал недоразумением. Но сам обвиняемый при этом высказался, что некоторым людям можно объяснить свою позицию только с помощью силы.
Услышав этом, служитель Фемиды счел данное поведение оскорбительным по отношению к другим людям и рекомендовал обвиняемому обратить внимание на собственное отношение к жизни, а также на свое интеллектуальное развитие. Поэтому и рекомендовал ему прочесть вышеназванный роман.
Напомним, это не первый подобный случай именно в данном суде. Ранее Малиновский районный суд приговорил обвиняемого в краже мужчину к условному сроку и чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого. Это уже второй подобный приговор в городе.
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