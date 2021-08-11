Человек, который добыл для Украины Антарктиду: умер последний внук Ивана Франко

Роланд Франко умер 11 августа 2021 года / facebook.com/frankofund

В среду, 11 августа, на 90-м году жизни умер Роланд Франко - последний внук выдающегося украинского поэта, прозаика и драматурга Ивана Франко.

О смерти Роланда Франко сообщил Международный фонд Ивана Франко на своей странице в Facebook.

"С грустью сообщаем, что 11 августа, на 90-м году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко", - говорится в сообщении.

Коллектив Фонда глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда.

"Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное. Вечный покой его души. Вечная память", - отметили в Фонде.

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Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. Кандидат технических наук. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию ​​"Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

Как сообщал Главред, 8 августа на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд - известный украинский художник и руководитель Одесского художественного музея.