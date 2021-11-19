"Книжный приговор": суд Одессы отправил молодого вора читать Франко и Толстого

Вор за всю жизнь ничего не читал / УНИАН

В Одессе вынесли "книжный приговор". Малиновский районный суд приговорил обвиняемого в краже мужчину к условному сроку и чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого. Это уже второй подобный приговор в городе.

По информации пресс-службы суда, 26-летний мужчина проник в квартиру своего знакомого и украл мобильный телефон и 50 гривен. Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 185 УК Украины. Мужчина согласился с этим решением. У него есть семья, двое детей.

Изучив все материалы дела и досье на фигуранта, судья решил наказать его не совсем привычно. Так как ранее проблем с законом у обвиняемого не было, а также учитывая тяжесть кражи, суд назначил ему испытательный срок на один год с обязательствами:

появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать об изменении места проживания, работы;

прочитать трилогию повестей Л. М. Толстого Детство. Отрочество. Юность и стихотворение Ивана Франко Строфы.

Главным условием является именно последняя часть приговора. Суд также выяснил, что мужчина практически не читает книги. При исследовании личности обвиняемого судом установлено, что он за всю свою жизнь почти ничего не прочитал, а в ходе судебного заседания читал по слогам.

Судья Александр Гарский считает, что фигуранту будет полезным прочитать вышеназванные книги. В частности, в трилогии Толстого описывается поиск ответа на вопрос о том, "как чистое непосредственное создание может превратиться в тщеславного порочного человека". Прочтение стихотворения Франко, по мнению судьи, достаточно широко раскрывает смысл жизни каждого человека и показывает, как остаться высоконравственной личностью.

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Ранее Главред уже писал, что Одессе засекли настолько глупого вора, что он вызывает жалость и смех. Пьяный грабитель забрался в чужую квартиру, но так ничего и не украл, потому что заснул.

До этого на Житомирщине злоумышленник украл мотоцикл и, чтобы его не нашли полицейские, закопал в землю. Правоохранители, увидев необычный тайник, были шокированы.

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