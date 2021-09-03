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Взяли с поличным: в Одессе горе-вор уснул в квартире, которую собирался грабить

3 сентября 2021, 19:20

Хозяйка нашла грабителя в своей квартире спящим.

В Одессе вор уснул во время ограбления / Одесса INFO

В Одессе засекли настолько глупого вора, что он вызывает жалость и смех. Так, пьяный грабитель забрал в чужую квартиру, но так ничего и не украл, потому что заснул.

45-летняя одесситка вернулась домой и увидела у себя на диване незнакомого человека. Гость был пьян и покидать квартиру совсем не хотел, пишет местный Telegram-канал "Одесса INFO". Неизвестно, что именно он хотел украсть и удалось ли это.

"Бухой вор уснул в чужой квартире. Тело, устроившееся на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Уходить незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой", – говорится в сообщении Telegram-канала.

При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придётся объяснять это полицейским, которых вызвала женщина.

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Ранее Главред писал об "ограблении столетия" в Тернополе. Там воры наведались в магазин домашних полуфабрикатов дважды за ночь. Это были разные грабители – одни утащили деньги из кассы, а другой злоумышленник, увидевшей, что касса уже опустела, – пельмени.

Также мы писали, что на Житомирщине злоумышленник украл мотоцикл и, чтобы его не нашли полицейские, закопал в землю. Правоохранители, увидев необычный тайник, были шокированы.

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