На Закарпатье женщины отчаянно выталкивали автобус из сугроба

На Закарпатье женщины выталкивали автобус во снега / 24 канал

На Закарпатье 10 женщин отчаянно выталкивали автобус, который застрял в сугробах - одна из них сняла это на видео, сообщает в Facebook Варта Закарпаття.

Инцидент произошел на Великоберезнянщине. Рейсовый автобус застрял прямо над обрывом.

По словам очевидцев, рейсовый автобус, который курсирует между селами Ростоцкая Пастиль, Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль Закарпатской области, поднимаясь на гору, попал в снежный сугроб над обрывом и не смог самостоятельно выехать. Поэтому пассажирки вышли из автобуса и совместными усилиями начали выталкивать его из сугроба.

"Если бы не наши люди, автобус оказался бы в обрыве. Не передать страх нашего водителя, и тех людей, которые стояли над обрывом и толкали автобус из последних сил,"– отметили очевидцы.

На опубликованном в сети видео видно, как 10 женщин разного возраста толкали автомобиль. Впоследствии он таки выехал из снежного сугроба.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье водитель маршрутки с применением нецензурной лексики обругал пенсионера и ударил его дверью по голове. Конфликт случился из-за того, что пенсионер пытался проехать в салоне маршрутного такси с тележкой в руках.

В Одессе пассажиры толпой избили мужчину в маршрутке из-за того, что он ударил женщину, которая выходила из автобуса. Человеку, которого считают виновным в конфликте, с трудом удалось убежать.

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