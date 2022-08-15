"Начальство конченое, деньги не платят": оккупанты РФ жалуются на обман командования

В армии РФ процветают невыплаты обещанных денег за участие в войне.
Российские оккупанты жалуются на высокий процент потерь в Украине, а также на обман со стороны своего командования.
Военный РФ, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что по документам он находится в России - числится стрелком-гранатометчом в Ямпольском полку в Москве. Разговор оккупантов обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
По его словам, в армии РФ процветают невыплаты обещанных денег за участие в войне. Однако говорить об этом вне полка запрещается.
"Деньги мне тоже не платят. Я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть", - сказал он.
Оккупант РФ подчеркнул, что потери захватчиков в Украине достигают критических размеров.
"Танков уже не хватает. Танки у меня мрут... С 30 человек осталось 11", - сказал он.
Кроме того, российский оккупант также высказал недовольство действиями начальства.
"Начальство такое конченое, *** (нецензурно, - ред.), нас *** (нецензурно, - ред.) даже свои. Арта *** (нецензурно, - ред.), прям бывает по нам. Я не думал, что после Чечни мне вот это. Это не война - это конченое все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался", - добавил оккупант.
Напомним, ранее российские оккупанты говорили, что воевать против украинцев тяжело.
Они жалуются на огромные потери россиян и призвают не верить тому, что говорят в пропагандистских новостях РФ.
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