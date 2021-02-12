Националисты заблокировали ОАСК из-за переименования проспекта Бандеры

Представители Свободы и Нацкорпуса потребовали ликвидации ОАСК.
В пятницу, 12 февраля, в Киеве у здания Окружного административного суда проходит акция националистических сил из-за решения об отмене переименования столичного проспекта в честь Степана Бандеры.
Представители Свободы и Нацкорпуса потребовали ликвидации ОАСК за принятие "антигосударственных решений", сообщает PavlovskyNews.
Националисты заблокировали вход в помещение ОАСК. Отметим, что на территории суда, а также у входа дежурит большая группа силовиков.
Митингующие под зданием суда зажгли файеры.
Переименование проспекта в честь Степана Бандеры:
- Напомним, в конце января 2021 года Окружной административный суд вернул проспекту Бандеры его предыдущее название. Чиновники Киевской городской госадминистрации собираются подать апелляционную жалобу на решение суда.
- Как известно, в 2016 году власти Киева в рамках закона о декоммунизации переименовали в столице ряд улиц, в частности Московский проспект стал проспектом Степана Бандеры.
- В 2019 году Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование Московского проспекта. Позже Шестой апелляционный суд столицы оставил в силе решения властей насчет переименования проспекта.
Автор: Алексей Тычина