Националисты заблокировали ОАСК из-за переименования проспекта Бандеры

Акция протеста возле Окружного административного суда Киева / PavlovskyNEWS

В пятницу, 12 февраля, в Киеве у здания Окружного административного суда проходит акция националистических сил из-за решения об отмене переименования столичного проспекта в честь Степана Бандеры.

Представители Свободы и Нацкорпуса потребовали ликвидации ОАСК за принятие "антигосударственных решений", сообщает PavlovskyNews.

Националисты заблокировали вход в помещение ОАСК. Отметим, что на территории суда, а также у входа дежурит большая группа силовиков.

Митингующие под зданием суда зажгли файеры.

Переименование проспекта в честь Степана Бандеры: