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Надел кастрюлю на голову и отправился в бой: в Харькове мужчина под матерные крики разнес McDonald's

26 июня 2021, 13:39
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Мужчина по непонятным причинам разнес летнюю площадку ресторана McDonald's.

Мужчина пришел на разборку в McDonald's с кастрюлей на голове и фонариком в руке / Telegram-канал ХС. Харьков

Ночью в Харькове, 26 июня, на улице Бекетова возле ТРЦ Французский бульвар неизвестный с кастрюлей на голове разнес летнюю площадку ресторана McDonald's. Перед инцидентом он подошел к автомобилю, который стоял на McDrive, и запшикал транспортное средство из газового баллончика.

На опубликованном Telegram-каналом ХС. Харьков видео можно заметить, как на Салтовке мужчина с кастрюлей на голове появляется на летней площадке McDonald's с фонарем в руке и под матерные крики начинает бить столы.

До этого момента он побывал на McDrive, где запшикал из газового баллончика автомобиль, ожидавший заказ.

Подробностей о проблемах с психикой или состоянии опьянения у данного индивида не сообщается.

На место происшествия прибыли полицейские, оперативно задержавшие нарушителя порядка.

Новости Харькова

Напомним, 9 июня на проспекте Гагарина в Харькове на почве бытового конфликта мужчина бросил боевую гранату в толпу людей. В результате происшествия ранения получили три человека.

25 июня полиция в Харькове отпустили 37-летнего местного жителя, который пытался задушить 10-летнюю девочку. В отделении заявили, что он перепутал ребенка со своей сестрой. Позже полицейские отпустили уже судимого злоумышленника и сказали, что он отрезвел.

новости Харькова происшествие Салтовка
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