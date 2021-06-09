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В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней

9 июня 2021, 08:18
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Украинская обыденность - простой бытовой конфликт закончился тем, что мужчина достал боевую гранату, дернул чеку и кинул оружие в своих оппонентов.

Граната
В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней / УНИАН

В Харькове прогремел взрыв - взорвалась граната на проспекте имени Юрия Гагарина. Видео инцидента было опубликовано в Сети на Telegram-канале Труха.

В ролике видно, что между компанией парней и мужчиной произошел конфликт. Один из молодых людей несколько раз ударил мужчину, после чего тот бросил на землю гранату.

Молодые люди начали убегать еще до взрыва. Во время перепалки рядом с ними находился ребенок.

По предварительным данным, в результате инцидента были ранены три человека.

В пресс-службе полиции по Харькову подтвердили информацию о взрыве и ранении троих людей. Также сообщается, что злоумышленника задержали.

Кроме того, местные СМИ сообщали, что ребенок, который находится рядом с эпицентром взрыва, успел в испуге убежать.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске, 11 мая, поздно вечером неизвестный злоумышленник выстрелил во внедорожник BMW Х5 из оружия, которое по принципу действия похоже на ручной противотанковый гранатомет.

Было начато производство по двум статьям УК Украины - по части 2, статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 1, ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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